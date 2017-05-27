Митрополит Константин: Русский народ не просто испытывает уважение к пограничникам, но и любовь

В Петрозаводске 26 мая состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника.

На бульваре Победы в столице Карелии прошел торжественный митинг. В нем приняли участие начальник пограничного управления ФСБ России по республике генерал-майор Роман Земцов, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Выступавшие поздравили присутствующих с праздником и отметили особую важность пограничных войск для нашего Отечества.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в свою очередь поздравил служащих пограничных войск с их профессиональным праздником. Правящий архиерей епархии обратил внимание на то, что на митинге присутствует подрастающее поколение, будущая смена - учащиеся кадетского корпуса.

"Владыка отметил, что русский народ не просто испытывает уважение к пограничникам, но и любовь. В древней княжеской Руси слагались былины о русских богатырях, стоявших на границе отечества. Затем в царской Руси пограничные казаки устраивали засеки, сечи, во времена императоров таможенно-пограничное дело было налажено на высшем уровне, в советское время они всегда славились своей отвагой, и в настоящее время с высоким профессионализмом защищали священные рубежи нашего северо-западного края", - рассказали в пресс-службе епархии.

Правящий архиерей сказал, что именно воины пограничники первыми встречали врага и отдавали свои жизни за Родину.