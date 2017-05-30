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11:23, 30 Мая 2017

Многодетную семью из Петрозаводска наградят в Москве

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Орден "Родительская слава" получит семья, где воспитываются 8 детей.

Валерия Петровича и Татьяну Николаевну Новик наградят государственной наградой - орденом «Родительская слава» - 31 мая в Москве.

"Родительская слава" - государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента России. Орденом награждаются родители либо усыновители, состоящие в браке, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Семья Новик из Петрозаводска, которая будет представлена к высокой награде, образовалась в 1989 году, в ней воспитываются 8 детей разных возрастов. Семья ведет здоровый образ жизни, родители заботятся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подают им пример в укреплении семьи.

 В течение года по ходатайству администрации Петрозаводска были собраны необходимые документы, и завтра, в Москве, на церемонии награждения, приуроченной к Международному дню защиты детей,  петрозаводчане будут отмечены высокой наградой. Кроме ордена одному из родителей выплачивается единовременное поощрение в 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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Кальтер
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Боюсь даже представить, сколько надо зарабатывать чтобы содержать 8 детей и себя.
Гость
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