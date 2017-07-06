Модель Ирина Шейк выложила в Сети фото без макияжа

Супермодель продемонстрировала поклонникам свою естественную красоту.

Как пишет lady.mail.ru, 31-летняя Ирина Шейк отправилась на отдых: в своем Instagram она поделилась селфи, сделанным на пляже.

Для фото модель позировала без косметики.

Россиянка не стала ни комментировать кадр, ни делиться локацией, где он был снят. В подписи к фото она поставила лишь эмодзи с солнцем и пальмой.

Отметим, что после рождения ребенка Ирина почти отказалась от макияжа и даже появилась на обложке глянцевого журнала без грамма косметики.

Напомним, 21 марта Ирина и ее возлюбленный, 42-летний американский актер Брэдли Купер, стали родителями: у пары родилась дочь Лиа де Сейн.

После беременности Шейк почти сразу стала демонстрировать идеальную фигуру на светских мероприятиях.