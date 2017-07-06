Модель Ирина Шейк выложила в Сети фото без макияжа
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Супермодель продемонстрировала поклонникам свою естественную красоту.
Как пишет lady.mail.ru, 31-летняя Ирина Шейк отправилась на отдых: в своем Instagram она поделилась селфи, сделанным на пляже.
Для фото модель позировала без косметики.
Россиянка не стала ни комментировать кадр, ни делиться локацией, где он был снят. В подписи к фото она поставила лишь эмодзи с солнцем и пальмой.
Отметим, что после рождения ребенка Ирина почти отказалась от макияжа и даже появилась на обложке глянцевого журнала без грамма косметики.
Напомним, 21 марта Ирина и ее возлюбленный, 42-летний американский актер Брэдли Купер, стали родителями: у пары родилась дочь Лиа де Сейн.
После беременности Шейк почти сразу стала демонстрировать идеальную фигуру на светских мероприятиях.
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