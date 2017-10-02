11:34, 02 Октября 2017
Мужчина погиб под поездом в Петрозаводске
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На станции "Онежский" поезд переехал мужчину, лежавшего на путях, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.
В минувшую субботу 30 сентября в 7.32 на станции "Онежский" машинист грузового поезда заметил человека, лежавшего в колее на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение.
После остановки поезда под вторым вагоном было обнаружено тело мужчины с сильными телесными повреждениями.
Врачи "скорой" констатировали смерть от множественных железнодорожных травм.
На данный момент проводится проверка, личность погибшего устанавливается.
Результаты проверки находятся на контроле у карельской прокуратуры.
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