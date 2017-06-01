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16:03, 01 Июня 2017

На будущем заводе медтехники в Петрозаводске обещают зарплату в 50 тысяч

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Комиссия Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию поддержала проект размещения завода медицинской техники в Петрозаводске.

Администрация города внесла в Петросовет проект решения об изменении назначения участка площадью 2,9 гектара в районе Лесного проспекта рядом с автосалоном Skoda для размещения завода на этой территории.

Как сообщалось ранее, предприятие собирается строить петербургская компания "Канкор". Завод будет производить медицинские стенды – аппараты, применяющиеся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Присутствовавший на заседании комиссии старший советник главы Карелии Александр Хюннинен добавил, что сегодня приборы такого класса для российских клиник закупают в западных странах, прежде всего в США.

Согласно проекту, завод будет рассчитан более чем на 100 рабочих мест. По словам Хюннинена, сотрудникам обещают зарплату "на уровне 50 тысяч рублей в месяц и выше".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2017-06-01 16:07:44
Это что много? :) Это не зарплата-это пособие по бедности!
Гость
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