На энергообъектах ПАО "ТГК-1" в Карелии проходят масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимнее время.

18 сентября на Петрозаводской ТЭЦ – стратегическом предприятии теплоснабжения столицы Карелии, прошли комплексные противоаварийные учения по отработке действий сотрудников в зимнее время.

По сценарию на предприятии произошел разрыв прямого сетевого трубопровода в зимний период при температуре минус 10С градусов, что привело к частичному прекращению теплоснабжения ряда потребителей города.

В максимально сжатые сроки энергетики смогли оценить последствия нештатной ситуации, обнаружили и отключили поврежденный участок, провели ремонтно-восстановительные работы. Таким образом, восстановление гидравлического режима работы тепловых сетей заняло от получаса до трех часов для разных районов города.

– Наша задача – обеспечить надежную и устойчивую работу станции и оборудования, – отметил директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко. – Во многом именно от слаженной и сплоченной работы сотрудников будет зависеть прохождение осенне-зимнего периода. Все участники отметили пользу и необходимость отработки алгоритма межведомственного взаимодействия при нештатных ситуациях.

Аналогичные учения прошли на других предприятиях "ТГК-1" в республике. Так, для каждой из станций Каскадов Кемских и Выгских ГЭС моделировались нештатные ситуации в условиях низких температур. На Кривопорожской ГЭС, самой мощной карельской гидроэлектростанции, отрабатывался сценарий по ликвидации последствий разрушения подвесного изолятора в результате штормового ветра в зимний период. На других ГЭС были отработаны сценарии с возгоранием и отключением трансформатора.

– Особое внимание мы уделили проработке алгоритмов действий при возникновении аварий с обесточиванием потребителей, – рассказывает Александр Чистяков, специалист по гражданской защите и мобилизационной работе Каскада Кемских ГЭС ПАО "ТГК-1". – Совместно с местными органами власти и МЧС РК республики мы проверили возможности организации энергоснабжения с помощью мобильных электростанций – бензо - и дизельгенераторов. В ходе учений была проработана доставка оборудования в пострадавшие районы и ввод его в работу в максимально сжатые сроки. Специалисты отметили качественную подготовку к проведению учений, а также наличие резерва материальных средств для ликвидации нештатных ситуаций зимой, в том числе для тушения пожара и ликвидации розлива нефтепродуктов.