Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
10:45, 19 Сентября 2017

На энергообъектах ПАО "ТГК-1" в Карелии проходят масштабные учения

По теме

В Петрозаводске снова оштрафовали маршруточников, не соблюдающих расписание
19.09.17 10:39
На одной из улиц Петрозаводска запретят остановку
19.09.17 10:39
Многострадальный тоннель в Петрозаводске отремонтируют предприниматели
19.09.17 09:53
Все новости
Загрузка...

На энергообъектах ПАО "ТГК-1" в Карелии проходят масштабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимнее время.

18 сентября на Петрозаводской ТЭЦ – стратегическом предприятии теплоснабжения столицы Карелии, прошли комплексные противоаварийные учения по отработке действий сотрудников в зимнее время.

По сценарию на предприятии произошел разрыв прямого сетевого трубопровода в зимний период при температуре минус 10С градусов, что привело к частичному прекращению теплоснабжения ряда потребителей города.

В максимально сжатые сроки энергетики смогли оценить последствия нештатной ситуации, обнаружили и отключили поврежденный участок, провели ремонтно-восстановительные работы. Таким образом, восстановление гидравлического режима работы тепловых сетей заняло от получаса до трех часов для разных районов города.

– Наша задача – обеспечить надежную и устойчивую работу станции и оборудования, – отметил директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко.  – Во многом именно от слаженной и сплоченной работы сотрудников будет зависеть прохождение осенне-зимнего периода. Все участники отметили пользу и необходимость отработки алгоритма межведомственного взаимодействия при нештатных ситуациях.

Аналогичные учения прошли на других предприятиях "ТГК-1" в республике. Так, для каждой из станций Каскадов Кемских и Выгских ГЭС моделировались нештатные ситуации в условиях низких температур. На Кривопорожской ГЭС, самой мощной карельской гидроэлектростанции, отрабатывался сценарий по ликвидации последствий разрушения подвесного изолятора в результате штормового ветра в зимний период. На других ГЭС были отработаны сценарии с возгоранием и отключением трансформатора.

– Особое внимание мы уделили проработке алгоритмов действий при возникновении аварий с обесточиванием потребителей, – рассказывает Александр Чистяков, специалист по гражданской защите и мобилизационной работе Каскада Кемских ГЭС ПАО "ТГК-1". – Совместно с местными органами власти и МЧС РК республики мы проверили возможности организации энергоснабжения с помощью мобильных электростанций – бензо - и дизельгенераторов. В ходе учений была проработана доставка оборудования в пострадавшие районы и ввод его в работу в максимально сжатые сроки. Специалисты отметили качественную подготовку к проведению учений, а также наличие резерва материальных средств для ликвидации нештатных ситуаций зимой, в том числе для тушения пожара и ликвидации розлива нефтепродуктов.

По теме

В Петрозаводске снова оштрафовали маршруточников, не соблюдающих расписание
19.09.17 10:39
На одной из улиц Петрозаводска запретят остановку
19.09.17 10:39
Многострадальный тоннель в Петрозаводске отремонтируют предприниматели
19.09.17 09:53
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
12.09.2017, 17:03
Итоги выборов:  победителей больше, чем один
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 9
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

18.09.2017 15:47
Личное мнение
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 2
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Дозор джунглей
детям
Удача Логана
Твое имя
Гоголь. Начало (16+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»