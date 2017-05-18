Новости. Происшествия
18:20, 18 Мая 2017

На Леву из "Би-2" составили протокол за хранение наркотиков

По теме

На Леву из "Би-2" составили протокол за хранение наркотиков
18.05.17 18:20
ВИДЕО: Водитель внедорожника проехал на Древлянке так, как ему было удобно
18.05.17 16:45
Петрозаводчанин, "убивший" в ДТП двух человек, отправится в колонию-поселение
18.05.17 11:59
Все новости
Загрузка...

Музыкант пришел на футбол с запрещенным веществом.

Полиция составила административный протокол в отношении вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2") за хранение наркотиков, материалы уже направлены в суд, сообщил РИА Новости 18 мая источник в правоохранительных органах.

Артист был задержан накануне на московском стадионе "Открытие Арена", где проходил футбольный матч между "Спартаком" и "Тереком". По словам источника РИА Новости в полиции, при досмотре у певца нашли полграмма растительного наркотика.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что против задержанного был составлен протокол, но не уточнили имя мужчины.

Директор "Би-2" Руслан Волков ранее заявил, что группа находится в отпуске, и отказался комментировать инцидент с участием солиста.

По теме

На Леву из "Би-2" составили протокол за хранение наркотиков
18.05.17 18:20
ВИДЕО: Водитель внедорожника проехал на Древлянке так, как ему было удобно
18.05.17 16:45
Петрозаводчанин, "убивший" в ДТП двух человек, отправится в колонию-поселение
18.05.17 11:59
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.05.2017, 19:11
Фото Преснякова без плавок вызвало шквал критики
12.05.2017, 11:30
Стало известно, в чем обвиняют задержанного Косарева
15.05.2017, 12:00
Семь чудес дела Алиханова
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
11.05.2017, 20:20
ФОТО: Пелагея ответила недоброжелателям, посчитавшим, что она запустила себя после родов

Аналитика

Сегодня 10:15
Политкухня
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 5
В традиционном интервью Артур Парфенчиков рассказал, чем занимаются его взрослые дети и прокомментировал самые горячие темы прошедшей недели.
"Человек верит власти один раз" 16
16.05.2017 10:45
Семь чудес дела Алиханова 8
15.05.2017 12:00
"Раньше у меня были печки, и было проще" 1
12.05.2017 15:21
"По-другому это можно назвать "кидаловом" 25
11.05.2017 10:20
Вся аналитика

Чтиво

17.05.2017 14:04
Без политики
Как меня пытались выдать замуж 9
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
SKODA запустила новый проект для отдыха с семьей
16.05.2017 09:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка в Петрозаводске 2017
12.05.2017 15:46
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Сон в летнюю ночь
В кинотеатрах (4)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»