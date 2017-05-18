На Леву из "Би-2" составили протокол за хранение наркотиков

Музыкант пришел на футбол с запрещенным веществом.

Полиция составила административный протокол в отношении вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2") за хранение наркотиков, материалы уже направлены в суд, сообщил РИА Новости 18 мая источник в правоохранительных органах.

Артист был задержан накануне на московском стадионе "Открытие Арена", где проходил футбольный матч между "Спартаком" и "Тереком". По словам источника РИА Новости в полиции, при досмотре у певца нашли полграмма растительного наркотика.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что против задержанного был составлен протокол, но не уточнили имя мужчины.

Директор "Би-2" Руслан Волков ранее заявил, что группа находится в отпуске, и отказался комментировать инцидент с участием солиста.