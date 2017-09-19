На одной из улиц Петрозаводска запретят остановку

С 9 октября изменится организация движения по Комсомольскому проспекту.

Как сообщили в городской администрации, в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, для улучшения пропускной способности Комсомольского проспекта вносятся изменения в организацию дорожного движения.

С 9 октября полностью запрещается остановка транспортных средств по пр. Комсомольскому (по нечетной стороне - от ул. Балтийской до пересечения с пр. А. Невского, по четной стороне - от дома №8 пр. Карельского до Курганского проезда); от ул. Л. Чайкиной (вдоль дома №17а) до пересечения с пр. А. Невского с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".