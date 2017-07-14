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Новости. Происшествия
09:56, 14 Июля 2017

На пожаре в районе Карелии найден труп

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В поселке Поросозеро сгорел дом, на пепелище найдено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг 13 июля в 4.59 в поселке Поросозеро Суоярвского района произошел пожар в жилом доме на улице Пионерская.

В результате пожара дом сгорел. В ходе разбора места пожара обнаружено тело погибшего 33-летнего мужчины.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательных частей поселка Поросозеро.

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