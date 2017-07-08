На прием в мэрию Петрозаводска записались 38 человек

Чиновники планируют вести прием до вечера, пока не будет выслушан последний посетитель, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня 8 июля в администрации Петрозаводска проходит День единого приема граждан. На прием в администрацию Петрозаводского городского округа записалось 38 человек.

Прием в Администрации города ведут заместители главы Петрозаводска - председатель комитета социального развития Римма Ермоленко, председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова, а также руководители управлений администрации.

В приеме также принимает участие руководитель Общественной приемной Главы Республики Карелия в Петрозаводском городском округе, директор Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Роман Пивненко.

В ходе предварительной записи петрозаводчане указывали тему вопросов, которые они планируют обсудить на приеме.

Большинство обращений касаются сферы ЖКЖ – это вопросы расселения аварийного жилья, организации работы общественного транспорта, благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок, проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Прием в Администрации продлится до вечера, пока не будет выслушан последний посетитель.