09:15, 18 Сентября 2017
На трассе в Карелии лоб в лоб столкнулись иномарки, водители пострадали
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ДТП с участием автомобилей Renault, где пострадали два человека, произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 17 сентября в 18.40 на 422 км автодороги "Кола" в Прионежском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero.
В результате происшествия травмы получил водитель Renault Logan, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, и водитель Renault Sandero - женщина 38 лет. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.
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