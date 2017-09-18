На трассе в Карелии лоб в лоб столкнулись иномарки, водители пострадали

ДТП с участием автомобилей Renault, где пострадали два человека, произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 17 сентября в 18.40 на 422 км автодороги "Кола" в Прионежском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero.

В результате происшествия травмы получил водитель Renault Logan, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, и водитель Renault Sandero - женщина 38 лет. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.