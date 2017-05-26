16:56, 26 Мая 2017
На трассе в Карелии перевернулась иномарка, водитель погиб
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В Медвежьегорском районе в ДТП один человек погиб, второй госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.
Сегодня в 16.20 на 621-м км трассы "Кола" водитель Nissan Almera выехал с трассы. Автомобиль перевернулся в кювет.
Водитель погиб, пассажирка с полученными ранениями госпитализирована.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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