На трассе в Карелии перевернулась иномарка, водитель погиб

В Медвежьегорском районе в ДТП один человек погиб, второй госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.

Сегодня в 16.20 на 621-м км трассы "Кола" водитель Nissan Almera выехал с трассы. Автомобиль перевернулся в кювет.

Водитель погиб, пассажирка с полученными ранениями госпитализирована.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.