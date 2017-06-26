На улице Университетской нашли минометный снаряд

В Петрозаводске на улице Университетской обнаружили мину, боеприпас вывезен за пределы города, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В пятницу 23 июня в 17.27 отдел Росгвардии поступил вызов из дежурной части МВД о том, что на улице Университетской около дома №11 была обнаружена миномётная мина (калибр 82 мм).

Место обнаружения было оцеплено совместно с нарядом ППС, ГИБДД и сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН.

Мина времён Великой Отечественной войны была вывезена за пределы Петрозаводска для дальнейшего уничтожения.