Новости. Происшествия
12:17, 26 Июня 2017

На улице Университетской нашли минометный снаряд

По теме

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с бензовозом на трассе в Карелии
26.06.17 11:40
В Карелии сотрудники полиции гонялись за пьяным водителем, который устроил аварию с машиной ДПС
26.06.17 10:23
Плохая погода мешает проводить поиски пропавших подростков на Ладоге
26.06.17 09:54
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске на улице Университетской обнаружили мину, боеприпас вывезен за пределы города, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В пятницу 23 июня в 17.27 отдел Росгвардии поступил вызов из дежурной части МВД о том, что на улице Университетской около дома №11 была обнаружена миномётная мина (калибр 82 мм).

Место обнаружения было оцеплено совместно с нарядом ППС, ГИБДД и сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН.

Мина времён Великой Отечественной войны была вывезена за пределы Петрозаводска для дальнейшего уничтожения.

По теме

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с бензовозом на трассе в Карелии
26.06.17 11:40
В Карелии сотрудники полиции гонялись за пьяным водителем, который устроил аварию с машиной ДПС
26.06.17 10:23
Плохая погода мешает проводить поиски пропавших подростков на Ладоге
26.06.17 09:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

23.06.2017 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 9
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 7
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 14
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

24.06.2017 09:00
Без политики
SKODA Superb: мощный, динамичный, экономичный
Больше динамики и больше удовольствия от вождения: SKODA Superb достигает очередных высот в топливной экономичности и эффективности.
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»