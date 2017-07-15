11:16, 15 Июля 2017
На ж/д вокзале Петрозаводска работает группа разминирования
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В Петрозаводске на железнодорожном вокзале обнаружен подозрительный предмет, сообщил в пресс-службе Росгвардии Карелии.
Несколько минут назад у киоска "СоюзПечать" на территории железнодорожного вокзала в Петрозаводске была обнаружена сумка. Вызов поступил от очевидца на пульт дежурной службы полиции Петрозаводска.
Сотрудники ОМОН, Росгвардии, другие оперативные службы работают на месте происшествия. Площадь Гагарина перекрыта для проезда. Пассажиры эвакуированы с вокзала.
Подозрительный предмет обследуют минеры.
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