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Набережную Петрозаводска планируют расширить от Песков до "Авангарда"

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Комиссия по внесению изменений в генеральный план Петрозаводска одобрила концепцию, предполагающую превращение прибрежной зоны города в единую набережную.

"Согласно концепции, представленной главным архитектором города Евгением Фроловым, вдоль берега Онежского озера от Песков до завода "Авангард" появится пешеходная зона (эспланада)", сообщает пресс-служба Петросовета.

По словам Фролова, сегодня прибрежная зона Петрозаводска представляет собой во многом заброшенные территории, на которых прежде располагались предприятия. Собственники многих таких участков в последние годы неоднократно обращались в мэрию с просьбой о более эффективном их использовании (сейчас это не позволяет природно-рекреационное назначение земель).

Фролов подчеркнул, что изменение функционального назначения участков на земли смешанной застройки не потребует прекращения работы действующих предприятий, расположенных вдоль берега. В то же время на участках, собственники которых готовы строить жилые и нежилые здания, начнется застройка.

В результате концепцию единогласно поддержали все члены комиссии, в том числе депутаты Петросовета Ирина Шарипова, Вадим Сухарев и Дмитрий Романов.

После серии заседаний комиссии городские власти проведут конкурс на составление проекта нового генерального плана Петрозаводска. Далее проект рассмотрят на публичных слушаниях, после чего он отправится на утверждение главы города, а затем – на сессию Петросовета.

Окончательное решение должны принять городские депутаты.

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Комментарии

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deep
2017-05-30 13:38:51
А деньги где, Зин? Неужели лучшего применения нет? Сколько % горожан волнует набережная? Большинство, я уверен, волнуют другие места вложения денег!
Гарик
2017-05-30 13:25:00
Хоть о каком то путнем решении написали и то приятно))
Варвара
2017-05-30 13:06:11
Велосипедные дорожки сразу делайте а не потом ... 20 лет.
новый
2017-05-30 13:03:43
Фантазеры. Для начала проверьте дебаркадер, переделанный под гостиницу в устье Лососинки. Куда они фекалии сливают? И вообще законность нахождения этого объекта в водоохранной зоне.
ненец
2017-05-30 14:36:28
новый, Они кизяк с них делают. И топят! :)
Гость
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