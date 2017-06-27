Найден идеальный размер пениса с точки зрения женщин

Ученые Калифорнийского университета решили все же разобраться в этом щекотливом вопросе и опросили 75 гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет.

Участницам эксперимента продемонстрировали 33 трехмерные модели пенисов, которые женщины проранжировали с точки зрения привлекательности, сообщается на сайте журнала "Maxim".

Приз зрительских симпатий завоевал экспонат длиной 16,4 см. Такой размер женщины назвали идеальным для секса на одну ночь. А для длительных отношений предпочитают 15. У ученых есть объяснение и этому.

Женские предпочтения зависят от контекста отношений. В сексе на одну ночь они ищут яркие ощущения и даже некоторый экстрим, поэтому готовы мириться с небольшим дискомфортом, который может причинить внушительный размер. А для постоянных отношений, которые предполагают ежедневный секс важнее удобство.