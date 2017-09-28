Найден тысячелетний меч викинга

Такие ценные артефакты могут быть и в Карелии.

Захоронение с несколькими ценными артефактами эпохи викингов обнаружил любитель истории в 90 км от Хельсинки, сообщает fontanka.fi.

Могила с предметами, относящимися к поздней эпохе викингов, была найдена в общине Лоппи на частном участке: ее обнаружил владелец земли. О находке меча и других ценных артефактов во вторник, 26 сентября, объявило Национальное бюро памятников древности, которое провело раскопки на местности, сообщает Yle.

Ценные находки будут выставлены в Национальном музее Хельсинки в следующем году. Найденные в могиле кости исследуют, чтобы определить их возраст, а также пол погребенного.

Как пояснила профессор археологии Хельсинкского университета Анна Вессман, такие захоронения характерны для поздней эпохи викингов, мигрировавших по территориям Финляндии, Эстонии, Латвии и российской Карелии.