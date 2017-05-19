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Наряд министра культуры Израиля на Каннском фестивале вызвал шутки и споры

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Платье министра культуры Израиля, в котором та пришла на открытие Каннского фестиваля, стало поводом для многочисленных шуток и политических дискуссий.

На красной дорожке Мири Регев, одна из самых заметных фигур в израильском правом лагере, появилась в длинной белой юбке, подол которой украшен хрестоматийными видами Иерусалима, в том числе его спорных районов.

Выбор наряда от земляка-дизайнера Авиада Хермана министр объяснила близостью полувекового юбилея объединения Иерусалима под контролем Израиль.

"Я горда отпраздновать эту историческую дату посредством искусства и моды", — сказала Регев, пришедшая в политику из армии, где она дослужилась до чина бригадного генерала.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Иордании и позднее аннексировал Восточный Иерусалим, включая исторический центр со святынями иудаизма, христианства и ислама. Город израильтяне объявили своей единой и неделимой столицей. Мир аннексии не признает и настаивает на том, чтобы статус Иерусалима был определен по результатам переговоров с палестинцами, которые хотят видят восточную часть города столицей своего государства, пишет РИА Новости.

"В подоле разорвалась бомба", — пишет о явлении министра израильская пресса.

Платье вдохновило вооружиться фотошопом и противников оккупации, стремящихся донести свою правду, и деполитизированных интернет-шутников. Один из мастеров заменил на подоле панораму Иерусалима бетонной лентой стены, которой Израиль огородил палестинские территории. Другой разместил лозунг в поддержку мирного процесса и принципа "два государства для двух народов".

У кого-то с подола вверх смотрят три израильских парашютиста с фотоснимка 50-летней давности, неожиданно получившего несколько фривольную трактовку. Местный рок-бэнд пиарит на платье свой концерт. На одной из работ над Иерусалимом поднимается гриб ядерного взрыва, на другой — анимированные языки пламени, на третьей — летающая тарелка инопланетян.

Старейшая израильская газета "Гаарец" признает, что мастерам фотомонтажа оказалось трудно превзойти оригинал.

"Сложно поверить, что платье со стенами Старого города, Куполом скалы и Башней Давида — не подделка, сотворенная с помощью фотошопа", — отмечает колумнист издания, которому платье показалось "агрессивным и колониалистским".

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