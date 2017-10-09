Наркоторговец из Костомукши отделался штрафом за попытку побега в Финляндию

Костомукшский городской суд оштрафовал наркоторговца, который пытался сбежать в Финляндию, сообщает прокуратура Карелии.

В июле 38-летний житель Костомукши обвинялся по уголовным статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Будучи под подпиской о невыезде, он попытался перейти государственную РФ в районе пункта пропуска "Люття" и сбежать в Финляндию. Мужчина хорошо ориентировался на местности, на такси выехал в сторону Финляндии, затем преодолел линию инженерно–технических сооружений и начал движение в сторону границы, прошёл порядка восьми километров, но был задержан сотрудниками погранслужбы.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.