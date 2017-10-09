09:40, 09 Октября 2017
Наркоторговец из Костомукши отделался штрафом за попытку побега в Финляндию
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Костомукшский городской суд оштрафовал наркоторговца, который пытался сбежать в Финляндию, сообщает прокуратура Карелии.
В июле 38-летний житель Костомукши обвинялся по уголовным статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Будучи под подпиской о невыезде, он попытался перейти государственную РФ в районе пункта пропуска "Люття" и сбежать в Финляндию. Мужчина хорошо ориентировался на местности, на такси выехал в сторону Финляндии, затем преодолел линию инженерно–технических сооружений и начал движение в сторону границы, прошёл порядка восьми километров, но был задержан сотрудниками погранслужбы.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.
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