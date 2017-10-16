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Новости. Общество
12:10, 16 Октября 2017

Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

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В воскресенье, 15 октября 2017 года, в Москве на 48-м году жизни умер актер Дмитрий Марьянов.

Друзья, которые везли плохо почувствовавшего себя артиста в больницу, не успели доставить его к врачам. Как стало известно, к актеру не успела приехать скорая помощь - диспетчер в ответ на вызов сообщил, что у службы слишком много работы, и быстро приехать экипаж с врачами попросту не успеет. Тогда друзья Дмитрия Марьянова приняли решение везти его в лобненскую больницу сами - так бы получилось быстрее, пишет uznayvse.

Дмитрий Марьянов жаловался на сильное недомогание с самого утра воскресенья. Он говорил, что у него болит спина и нога. К вечеру ему стало хуже. Было принято решение отвезти его в больницу, расположенную в подмосковной Лобне. К несчастью, вовремя доставить его не удалось. Артист скончался по дороге, сидя на заднем пассажирском сиденье. Причиной смерти Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб.

Редакция uznayvse.ru отмечает, что артисту Дмитрию Марьянову было всего 47 лет. Он прославился ролями, сыгранными как в подростковом возрасте ("Выше радуги"), так и в зрелые годы ("Графиня де Монсоро", "День радио" и других).

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