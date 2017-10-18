Названы лидеры роста промышленного производства в Карелии в 2017 году

Рост промышленного производства в Карелии в январе-сентябре 2017 года составил 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат

По основным видам экономической деятельности рост производства обеспечили добыча полезных ископаемых (2,6%) и обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (3,9%).

На каких производствах произошел спад, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".