Названы лучшие продукты российских производителей

Глава Роскачества Максим Протасов назвал лучшие продукты от российских производителей.

"Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор: 54% исследованных нами торговых марок подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80%", — цитируют Протасова "Известия".

Также в список лучших российских товаров входят макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Выяснилось, что российские макароны могут без труда конкурировать с лучшими итальянскими брендами.

В непищевой промышленности лидирует швейная отрасль. По словам Протасова, в России продукция легкопрома отличается безупречным качеством. Единственной проблемой, остающейся на рынке легкой промышленности, является качество ввозимых тканей. Очень часто потребитель встречается с подлогом — платит за натуральную ткань, а получает сфальсифицированную синтетику.

Ранее сообщалось, что подорожание минимальной продовольственной корзины в России втрое обогнало инфляцию. Это происходит из-за повышения цен на импортные овощи, которые ввозятся в страну.