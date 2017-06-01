Названы сроки массовой кадастровой оценки земли в Карелии

Кадастровая оценка всех земельных участков на территории Карелии будет проводиться централизованно специально созданным бюджетным учреждением в структуре Госкомимущества региона.

Об этом сообщила первый заместитель председателя госкомитета по управлению государственным имуществом Карелии Янина Свидская на встрече с предпринимателями, посвященной вопросам земельно-имущественных отношений.

"Мы прекрасно понимаем, какое значение у кадастровой стоимости. У нас и выкупная цена, и арендная плата определяется исходя из кадастровой стоимости, поэтому важно ее актуальное определение, внесение в соответствующие базы", - сказала Свидская.

Она назвала сроки начала массовой кадастровой оценки земли.

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