17:00, 26 Сентября 2017
Небольшое похолодание ожидается завтра в Карелии
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В среду, 27 сентября, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +15.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии местами небольшой дождь; ночью и утром возможен туман. В воздухе и на почве местами заморозки.
Ветер северный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +4, +9, местами -1, -3 градуса по Цельсию. Днем +10, +15.
В Петрозаводске без существенных осадков.
Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.
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