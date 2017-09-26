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Новости. Погода
17:00, 26 Сентября 2017

Небольшое похолодание ожидается завтра в Карелии

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В среду, 27 сентября, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +15.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах Карелии местами небольшой дождь; ночью и утром возможен туман. В воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +4, +9, местами -1, -3 градуса по Цельсию. Днем +10, +15.

В Петрозаводске без существенных осадков.

Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.  

 

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