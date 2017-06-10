17:00, 10 Июня 2017
Небольшой дождь ожидается в воскресенье в Петрозаводске
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В карельской столице и республике 11 июня ожидается переменная облачность и небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью +10 +12, днем +19 +21.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, днем возможно с грозой. Ветер западный, юго-западный, на севере юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью +7 +12, местами до +2; днем +17 +22, на севере +9 +14.
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