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17:00, 10 Июня 2017

Небольшой дождь ожидается в воскресенье в Петрозаводске

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В карельской столице и республике 11 июня ожидается переменная облачность и небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.  Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью +10 +12, днем +19 +21.

В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов  кратковременные дожди, днем возможно с грозой.  Ветер западный, юго-западный, на севере юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью  +7 +12, местами  до +2; днем  +17 +22, на севере +9 +14.

 

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