Небольшой дождь ожидается в воскресенье в Петрозаводске

В карельской столице и республике 11 июня ожидается переменная облачность и небольшие дожди, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью +10 +12, днем +19 +21.

В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, днем возможно с грозой. Ветер западный, юго-западный, на севере юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью +7 +12, местами до +2; днем +17 +22, на севере +9 +14.