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Неизвестные сожгли семь автобусов в Петрозаводске
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10.07.17 09:33
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В Петрозаводске из-за поджога за ночь сгорели семь автобусов, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Рано утром в воскресенье у дома №10 по проезду Строителей начался пожар в автобусе "ПАЗ". В результате огнём значительно повреждены семь неэксплуатируемых автобусов.
Предварительная причина пожара – поджог. Виновный, ущерб устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.
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