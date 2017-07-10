Неизвестные сожгли семь автобусов в Петрозаводске

В Петрозаводске из-за поджога за ночь сгорели семь автобусов, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Рано утром в воскресенье у дома №10 по проезду Строителей начался пожар в автобусе "ПАЗ". В результате огнём значительно повреждены семь неэксплуатируемых автобусов.

Предварительная причина пожара – поджог. Виновный, ущерб устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.