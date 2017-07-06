Подсудимым по делу Петропита в Петрозаводске предъявили в своем роде уникальное обвинение: по версии следствия, они совершили законные действия, но с "преступным умыслом".

Если читать внимательно обвинительное заключение, становится понятно, что никакой фиктивной аренды априори не могло быть, и преступный умысел в указанной ситуации был просто невозможен.

Ни один домысел обвинения в ходе судебного расследования не подтвердился. В частности, выяснилось, что Александра Корнилова активно эксплуатировала здание, настолько, насколько это было возможно (помещение требует многомиллионных вложений, поэтому успели отремонтировать только первый этаж), и этот факт подтвердили в суде десятки свидетелей.

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