Nokia 3310: жители России в восторге

Все имеющиеся в наличии телефоны раскуплены.

Чуть более чем за сутки с момента начала российских продаж Nokia 3310 отечественные поклонники финского бренда раскупили все имевшиеся в наличии телефоны, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Hi-tech Mail.ru.

"В онлайн-магазинах ни у одного ритейлера Nokia 3310 уже не осталось. Телефоны можно найти только в некоторых офлайновых магазинах, и эти устройства тоже стремительно исчезают", - отмечает издание.

Обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310 была анонсирована в конце февраля нынешнего года. Аппарат оснащен 2,4-дюймовым дисплеем, поддерживающим разрешение 240x320 пикселей, двухмегапиксельной основной камерой (фронтальная отсутствует), слотом для двух SIM-карт и кнопочной клавиатурой. Объем постоянной памяти составляет 16 мегабайт, однако его можно расширить при помощи карт microSD.

Стоимость телефона в Российской рознице составляет 3990 рублей. Это стало поводом для шуток. "Теперь он в продаже. Кто-нибудь уже купил? Цена телефона 3990. Почему не 3310?", "Кому нужна новая Нокия 3310, если старая еще не сломалась?", "Новую Nokia 3310 покупают только те, кто потерял зарядку от старой", - пишут комментаторы.