Иномарку занесло, она сбила пенсионера, двигавшегося по обочине дороги - в ГИБДД рассказали подробности

В Медвежьегорском районе Карелии иномарка из-за заноса сбила пожилого мужчину, пенсионер получил множественные травмы.

В ГИБДД Карелии рассказали подробности серьезного ДТП, которое произошло накануне в Медвежьегорском районе.

В 10:30 на 635 км автодороги Вологда – Медвежьегорск иномарка сбила пешехода, двигавшегося по обочине. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai, при прохождении правого поворота допустил занос транспортного средства с выездом на левую обочину по ходу движения. Пешеход, 68-летний мужчина, в это время двигался в попутном направлении. После удара его отбросило в левый кювет. Автомобиль также скатился в кювет. В результате происшествия пенсионер получил множественные травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на изменения дорожных условий в связи с выпавшим снегом. Водителям, не уверенным в навыках вождения, рекомендовано отказаться от поездок на личных автомобилях. Также автоинспекторы призывают водителей не использовать автотранспорт с авторезиной, не соответствующей зимним условиям дороги.