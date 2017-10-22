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Новости. Происшествия
10:24, 22 Октября 2017

Иномарку занесло, она сбила пенсионера, двигавшегося по обочине дороги - в ГИБДД рассказали подробности

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В Медвежьегорском районе Карелии иномарка из-за заноса сбила пожилого мужчину, пенсионер получил множественные травмы.

В ГИБДД Карелии рассказали подробности серьезного ДТП, которое произошло накануне в Медвежьегорском районе.

В 10:30 на 635 км автодороги Вологда – Медвежьегорск иномарка сбила пешехода, двигавшегося по обочине. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai, при прохождении правого поворота допустил занос транспортного средства с выездом на левую обочину по ходу движения. Пешеход, 68-летний мужчина, в это время двигался в попутном направлении. После удара его отбросило в левый кювет. Автомобиль также скатился в кювет. В результате происшествия пенсионер получил множественные травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на изменения дорожных условий в связи с выпавшим снегом. Водителям, не уверенным в навыках вождения, рекомендовано отказаться от поездок на личных автомобилях. Также автоинспекторы призывают водителей не использовать автотранспорт с авторезиной, не соответствующей зимним условиям дороги.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-22 11:40:00
Кир, в советское время на деревянных тротуарах было наибольшее количество травм, ибо они были весьма скользкими. Большая часть травм приходилась на вывих плечевого сустава у детей, которых мамочки за ручку водили в детские садики.
кир
2017-10-22 11:20:04
В советское время были тротуары из дерева. Недорого и дело справляли. На Старой Кукковке в Петрозаводске нет ни одного тротуара.
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