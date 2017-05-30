15:34, 30 Мая 2017
Новый ландшафтный заказник, где ограничена охота, создан в Карелии
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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о создании государственного ландшафтного заказника "Керетский" регионального значения в Лоухском районе.
В числе попавших под запрет видов деятельности перечислены рубки леса, за исключением санитарных, разработка полезных ископаемых, мелиорация и распашка земель, сжигание травы, а также промысловая и любительская охота на водоплавающую дичь в весенний период.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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