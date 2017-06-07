Новым гендиректором аэропорта "Петрозаводск" назначен экс-сотрудник силовых структур

Председатель республиканского госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок 6 июня представил коллективу аэропорта "Петрозаводск" нового генерального директора – Викторая Клещева.

Он выпускник Санкт-Петербургского авиационно-технического училища гражданской авиации, работал на петрозаводском авиапредприятии, сделав карьеру от диспетчера до руководителя штаба. Затем перешел на службу в органы госбезопасности республики, где работал экспертом. После этого был одним из руководящих работников республиканского управления госнаркоконтроля, которое впоследствии вошло в состав МВД, трудился в различных гражданских организациях.

В материале Светланы Лысенко на старницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии" читайте, как отзываются о Викторе Клещеве его коллеги.