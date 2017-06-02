О замене водительских удостоверений у работающих мигрантов

С 1 июня в силу вступил пункт 13, ст. 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения", согласно которому не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

В переводе на обычный русский язык, это означает, что работники предприятий всех форм собственности, не являющиеся гражданами Российской Федерации, больше не имеют право работать со своими национальными правами. Без разницы, где их выдавали – в Таджикистане, Казахстане или Армении… Теперь у профессионально работающего водителя должны быть только российские права!

Известно об этом было уже давно, но 1 июня внезапно (!) выяснилось, что далеко не у всех водителей из зарубежья документы переоформлены. Соответственно их владельцы так и не вышли на рабочий маршрут.

На самом деле, обменять свое национальное удостоверение на российское водителю-иностранцу не так уж и сложно. Сделать это он может сдав экзамен в ГИБДД.

В большинстве транспортных предприятий хорошо знали о вступлении закона в силу и позаботились, чтобы документы водителей соответствовали новым требованиям. Немало жителей ближнего зарубежья сдали такой экзамен и в Петрозаводске. В основном – это лица, работающие в Карелии, но приезжали и из Санкт-Петербурга.

С целью предупреждения возможного нарушения законодательства автошкола "Престиж" (Петрозаводск) предлагает руководителям предприятий всех форм собственности подготовить лиц с национальными (иностранными) водительскими удостоверениями, работающих на их предприятиях, к сдаче теоретического и практического экзаменов ГИБДД.

Автошкола "Престиж" организует вывод водителей на экзамен ГИБДД в Петрозаводске и проведение экзамена, предварительную проверку документов, предоставляемых для сдачи экзамена и замены водительских документов, а также (при необходимости) подготовку указанных лиц к сдаче экзамена.

У вас работают водители-иностранцы? Они хорошие работники и вы не хотите их терять? Помогите им вовремя сдать экзамен в ГИБДД и получить российское водительское удостоверение (права)!

Первая группа по переподготовке начинает свою работу 2 июня 2017 г. в 12.00. Справки по тел. 27-45-45.

На правах рекламы