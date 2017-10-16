"Обманутым дольщикам" в Карелии предлагают давать бесплатные квартиры

Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект, призванный защитить права граждан, потерявших свои деньги, вложенные в долевое строительство жилья.

Согласно проекту закона, предлагается бесплатно выдавать "обманутым дольщикам" квартиры в других домах, построенных на определенных условиях в рамках инвестиционных проектов.

"Целью инвестиционного проекта является строительство многоквартирных домов с дальнейшей безвозмездной передачей части жилых помещений в них в собственность гражданам, чьи…права нарушены", - говорится в тексте законопроекта.

Кому предлагается выдавать бесплатные квартиры, читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".