11:31, 16 Октября 2017
"Обманутым дольщикам" в Карелии предлагают давать бесплатные квартиры
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Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект, призванный защитить права граждан, потерявших свои деньги, вложенные в долевое строительство жилья.
Согласно проекту закона, предлагается бесплатно выдавать "обманутым дольщикам" квартиры в других домах, построенных на определенных условиях в рамках инвестиционных проектов.
"Целью инвестиционного проекта является строительство многоквартирных домов с дальнейшей безвозмездной передачей части жилых помещений в них в собственность гражданам, чьи…права нарушены", - говорится в тексте законопроекта.
Кому предлагается выдавать бесплатные квартиры, читайте в материале деловой интерне-газеты "Вести Карелии".
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