Общественники из Карелии получили 10 тыс. евро от Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил Стипендию Фонду поддержки и развития этнокультурных инициатив Карелии

Организация получила сертификат за цикл проектов по развитию карельского языка и культуры. Вручение произошло в Архангельске в рамках сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Сергей Лавров вручил сертификат представителю Фонда поддержки и развития этнокультурных инициатив Карелии за то, что "совместно с финскими партнёрами фондом реализован цикл проектов по развитию карельского языка и культуры. В 2017 году он стал главным организатором этно-фестиваля "Калакунда" с участием финских творческих коллективов".

"Полученная стипендия в 10 тысяч евро будет использована на проведение этнолагеря для молодых музыкантов стран Баренцева региона в рамках Международного фестиваля народной музыки "Кантеле", который Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проведет совместно с Центром национальных культур и народного творчества Республики Карелия" - рассказали в Фонде.