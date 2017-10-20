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Новости. Общество
13:39, 20 Октября 2017

Общественники из Карелии получили 10 тыс. евро от Лаврова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил Стипендию Фонду поддержки и развития этнокультурных инициатив Карелии

Организация получила сертификат за цикл проектов по развитию карельского языка и культуры. Вручение произошло в Архангельске в рамках сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Сергей Лавров вручил сертификат представителю Фонда поддержки и развития этнокультурных инициатив Карелии за то, что "совместно с финскими партнёрами фондом реализован цикл проектов по развитию карельского языка и культуры. В 2017 году он стал главным организатором этно-фестиваля "Калакунда" с участием финских творческих коллективов".

"Полученная стипендия в 10 тысяч евро будет использована на проведение этнолагеря для молодых музыкантов стран Баренцева региона в рамках Международного фестиваля народной музыки "Кантеле", который Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив проведет совместно с Центром национальных культур и народного творчества Республики Карелия" - рассказали в Фонде.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Борисович
2017-10-20 14:48:06
Даже "циник" сообразил про журнал! А эти "юристы" сами себе выкопали яму... Законное финансирование отменили! А междунар. финансы - тем, кто помогал уничтожать журнал! Международное преступление! Позор! Баренц-регион оказался интер-группой лицемеров...
xxxxxxx
2017-10-20 14:41:56
Опять Григорян проспал всё , самобытные его деньги увели другие)) Как тут развиваться ему ,самобытно ???))
циник
2017-10-20 14:33:38
Вашу ж мать, а журнал, журнал то как?!
User
2017-10-20 14:09:10
Из каких средств Лавров вручил стипендию, да еще и в евро?
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