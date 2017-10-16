Общественница Петрозаводска устроит одиночный пикет против садизма в Пряже

Сегодня известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина выйдет к зданию правительства Карелии на одиночный пикет против садизма в Пряже и зажжет поминальные свечи.

"Сегодня, 16 октября, в 16.30 я выйду на одиночный пикет у дома правительства на ул. Ленина, - написала Дарья Каликина у себя на странице в социальной сети, - требования: немедленно вмешаться губернатору, чтобы прекратить садизм по отношению к животным на звероферме в Пряже. Ввести контроль общественности на звероферме за кормлением животных. Отобрать животных у собственника и отдать зоозащитникам, наказать собственника Айво Халлист и директора Сергея Вилкова по статье УК РФ – жестокое обращение с животными".

По словам общественницы-активистки, норки и лисы на звероферме в Пряже продолжают массово гибнуть. Принести им еду невозможно, так как на территории выставлена охрана.

"Кормокухня снова сломана. Корм был завезен только перед приездом министра и больше животных как следует не кормили", - написала Дарья.

По мнению активистки, мы все, продолжая бездействовать, становимся соучастниками массового садизма.

"Каждый из вас может выйти на одиночный пикет, написав требования к правительству, - обращается Дарья Каликина, - Важно: разворачивать плакат и становиться на пикет через 50 метров друг от друга, не ближе, иначе это могут счесть за организованный пикет, заявку на который надо подавать за 3 дня. Не советую писать политические требования – заберут. Берите с собой паспорт, на случай беседы с полицией. Можно принести с собой и зажечь поминальные свечи. Без вмешательства правительства эту ситуацию с мертвой точки не сдвинуть".

Ранее сообщалось, что в сентябре АО "Пряжинское" от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз "Ильинский".

Позже стало известно, что с 1 по 12 октября на звероферме АО "Пряжинское" погибло порядка 2,5 тысяч норок и лисиц. В ситуации разбирается Минсельхоз.