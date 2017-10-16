Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
13:27, 16 Октября 2017

Общественница Петрозаводска устроит одиночный пикет против садизма в Пряже

По теме

Проживание в Карелии дорого обходится туристам
16.10.17 17:40
В Европе свирепствует гепатит
16.10.17 17:20
ФОТО: У здания правительства Карелии зажгли поминальные свечи в память о погибших от голода животных
16.10.17 16:46
Все новости
Загрузка...

Сегодня известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина выйдет к зданию правительства Карелии на одиночный пикет против садизма в Пряже и зажжет поминальные свечи.

"Сегодня, 16 октября, в 16.30 я выйду на одиночный пикет у дома правительства на ул. Ленина, - написала Дарья Каликина у себя на странице в социальной сети, - требования: немедленно вмешаться губернатору, чтобы прекратить садизм по отношению к животным на звероферме в Пряже. Ввести контроль общественности на звероферме за кормлением животных. Отобрать животных у собственника и отдать зоозащитникам, наказать собственника Айво Халлист и директора Сергея Вилкова по статье УК РФ – жестокое обращение с животными".

По словам общественницы-активистки, норки и лисы на звероферме в Пряже продолжают массово гибнуть. Принести им еду невозможно, так как на территории выставлена охрана.
"Кормокухня снова сломана. Корм был завезен только перед приездом министра и больше животных как следует не кормили", - написала Дарья.

По мнению активистки, мы все, продолжая бездействовать, становимся соучастниками массового садизма.

"Каждый из вас может выйти на одиночный пикет, написав требования к правительству, - обращается Дарья Каликина, - Важно: разворачивать плакат и становиться на пикет через 50 метров друг от друга, не ближе, иначе это могут счесть за организованный пикет, заявку на который надо подавать за 3 дня. Не советую писать политические требования – заберут. Берите с собой паспорт, на случай беседы с полицией. Можно принести с собой и зажечь поминальные свечи. Без вмешательства правительства эту ситуацию с мертвой точки не сдвинуть".

Ранее сообщалось, что в сентябре АО "Пряжинское" от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз "Ильинский".

Позже стало известно, что с 1 по 12 октября на звероферме АО "Пряжинское" погибло порядка 2,5 тысяч норок и лисиц. В ситуации разбирается Минсельхоз.

По теме

Проживание в Карелии дорого обходится туристам
16.10.17 17:40
В Европе свирепствует гепатит
16.10.17 17:20
ФОТО: У здания правительства Карелии зажгли поминальные свечи в память о погибших от голода животных
16.10.17 16:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга Петухова
2017-10-16 16:33:13
Что толку выражать сове ФУ ?? подпишите петицию!
https://www.change.org/u/me?source_location=my_petitions_dropdown
Orava
2017-10-16 14:48:16
Губернатора и главу мисельхоза посадить в одну клетку и не кормить. посмотрим кто кого сожрет. Живодеры остановитесь.
сергей
2017-10-16 14:25:12
да поставьте видеонаблюдение на территории, над животными, над периодичностью их кормления и сразу ясно будет как их кормят, мы, общество, сразу и увидим и дадим оценку!
Ирина Тевс
2017-10-16 13:54:17
Куда смотрят наши власти? Губернатор в курсе такого ужаса? Как такое вообще можно было допустить, неужели люди совсем озверели,человеку не должно быть свойственно такое "нечеловеческое" поведение в отношении живых существ,животных. Это просто не выразить словами, ту бурю эмоций,которую я испытываю,узнав об этой чудовищной ситуации.Вот также бы собственника и директора закрыть в клетке и не кормить,может тогда бы они сожрали друг друга,а до этого бы хоть немного прочувствовали то,на что обрекли такое количество бедных,несчастных животных. Бог все видит,надеюсь,что им не избежать наказания
кир
2017-10-16 14:07:35
Ирина Тевс, мы всегда такими были, иначе не оттяпали бы такую огромную территорию.
однозначно
2017-10-16 13:52:20
Очень хочет стать депутаткой и тоже съездить в Исландию нахаляву.
Хаос
2017-10-16 13:52:07
Дарья Каликина вы в своем уме, поминальные свечи, кому ?
Ольга Петухова
2017-10-16 16:34:32
Хаос, - загубленным голодом жизням
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 4
Сегодня 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 9
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 52
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 2
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 15
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Шестикрылая Серафима
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»