Один их банков отказался доставлять пенсии карельским пенсионерам

Отделение Пенсионного фонда по Карелии объявило, что Мособлбанк уведомил о расторжении договора о доставке пенсии, выплачиваемых, в том числе карельским пенсионерам.

Тем, кто получал пенсии через этот банк, необходимо в срок до 1 сентября 2017 года выбрать любой другой удобный способ доставки пенсии: через почтовое отделение или кредитную организацию, пишут "Вести Карелии".

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