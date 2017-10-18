17:40, 18 Октября 2017
Около 20 лицензий на оружие аннулировали в Петрозаводске
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Сотрудники Росгвардии провели в карельской столице оперативно-профилактическое мероприятие "Оружие".
"Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОНа отдела Росгвардии по Республике Карелия в течение двух недель проводили на территории г. Петрозаводска оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений в сфере оборота оружия", - говорится в сообщении ведомства.
За время рейдов правоохранители изъяли 10 единиц оружия и 44 патрона, а также аннулировали 18 разрешений на право хранения и ношения оружия.
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