Около 20 лицензий на оружие аннулировали в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии провели в карельской столице оперативно-профилактическое мероприятие "Оружие".

"Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и ОМОНа отдела Росгвардии по Республике Карелия в течение двух недель проводили на территории г. Петрозаводска оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений в сфере оборота оружия", - говорится в сообщении ведомства.

За время рейдов правоохранители изъяли 10 единиц оружия и 44 патрона, а также аннулировали 18 разрешений на право хранения и ношения оружия.