ОНФ в Карелии взял на контроль ликвидацию свалки аккумуляторов на острове в Ладожском озере

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в обратились в министерство по природопользованию и экологии Карелиb и Росприроднадзор с просьбой ликвидировать свалки с опасными отходами.

Объект несанкционированного складирования отработанных аккумуляторов для маяка обнаружили и нанесли на интерактивную карту свалок ОНФ жители Сортавальского района.

"Использованные аккумуляторы к маяку не вывозят для утилизации, а выбрасывают тут же на острове. Их частично сжигают, в результате они повреждаются, что представляет большую опасность для окружающей природы Ладоги. Аккумуляторы являются опасными отходами I класса опасности, так как в их составе содержится свинец и серная кислота. Если на каждом острове, где стоят маяки для судов, с утилизацией использованных аккумуляторов происходит такая же ситуация, это очень серьезная проблема для экосистемы Ладожского озера", – сказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Карелии Владимир Кванин.

По мнению общественников, в Карелии необходимо провести ревизию на островах Онежского и Ладожского озера, где располагаются маяки. Опасные свалки должны быть ликвидированы.

"Такие свалки с отработанными аккумуляторами должны быть под особым контролем властей и контролирующих органов. И мы благодарим неравнодушных жителей Карелии, которые отмечают на интерактивном ресурсе проекта ОНФ "Генеральная уборка" такие опасные объекты, привлекая внимание общественности к серьезным экологическим проблемам", – отметил Кванин.

В настоящий момент на карте свалок жители Карелии отметили 179 свалок, из которых 65 уже убрано, а 109 находятся в работе.