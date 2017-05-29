Опрос о строительстве часовни в Петрозаводске вызвал ажиотаж и неоднозначную реакцию

Число сторонников и противников восстановления часовни на площади Кирова в Петрозаводске разделилось почти поровну, с небольшим перевесом в пользу последних.

Таковы результаты опроса, объявленного "Столицей на Онего" на прошлой неделе после проведения публичных слушаний в администрации Петрозаводска, где большинство участников поддержали восстановление часовни Фаддея Петрозаводского.

В опросе "Столицы" против строительства часовни высказались 2023 респондента (50%), поддержали инициативу 1905 участников (47%).

Безразличными предпочли остаться 61 человек (1%).

В голосовании приняли участие 3989 человек. Это рекорд – строительство часовни вызвало небывалый ажиотаж среди читателей.

Редакция считает необходимым уведомить – до 29 мая число противников строительства часовни значительно опережало сторонников восстановления святыни. Однако за ночь результаты кардинально изменились. В итоге было принято решение закрыть опрос.