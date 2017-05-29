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15:22, 29 Мая 2017

Опрос о строительстве часовни в Петрозаводске вызвал ажиотаж и неоднозначную реакцию

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Число сторонников и противников восстановления часовни на площади Кирова в Петрозаводске разделилось почти поровну, с небольшим перевесом в пользу последних.

Таковы результаты опроса, объявленного "Столицей на Онего" на прошлой неделе после проведения публичных слушаний в администрации Петрозаводска, где большинство участников поддержали восстановление часовни Фаддея Петрозаводского.

В опросе "Столицы" против строительства часовни высказались 2023 респондента (50%), поддержали инициативу 1905 участников (47%).

Безразличными предпочли остаться 61 человек (1%).

В голосовании приняли участие 3989 человек. Это рекорд – строительство часовни вызвало небывалый ажиотаж среди читателей.

Редакция считает необходимым уведомить – до 29 мая число противников строительства часовни значительно опережало сторонников восстановления святыни. Однако за ночь результаты кардинально изменились. В итоге было принято решение закрыть опрос.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-05-29 16:30:51
Тереть комментарии у вас лучше получается.
новый
2017-05-29 16:19:51
"Наломал дров. Что ж теперь будет.." Калина красная
Неравнодушный
2017-05-29 15:59:54
Ничего страшного. Побольше разъяснительной работы и терпения - и результаты будут совсем хорошими.
Онего
2017-05-29 15:35:34
Наташа, а кто ночью по редакции дежурил?
ненец
2017-05-29 15:53:50
Онего, сестры всенощную проводили. С Сатаной. Искусителем.
Гарик
2017-05-29 15:46:22
Онего, Правильное решение. Только надо было бы редакции направить письмо в ФСБ и МВФ и попросить разобраться кто за этим стоит.
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