12:17, 26 Мая 2017
ОПРОС: Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
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В Петрозаводске на публичных слушаниях горожане одобрили строительство часовни Фаддея Петрозаводска. А как вы к этому относитесь?
На общественных слушаниях в городской администрации, состоявшихся 25 мая, разгорелись жаркие дискуссии относительно воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.
В результате за строительство часовни проголосовали 257 человек, против - 39, воздержались 10. В ближайшее мэрия разместит на своем интернет-ресурсе соответствующий документ, который будет рекомендовать выделить церкви участок земли под раскопки и строительство часовни.
А вы поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Проголосовать можно здесь.
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Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
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