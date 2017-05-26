ОПРОС: Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?

В Петрозаводске на публичных слушаниях горожане одобрили строительство часовни Фаддея Петрозаводска. А как вы к этому относитесь?

На общественных слушаниях в городской администрации, состоявшихся 25 мая, разгорелись жаркие дискуссии относительно воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.

В результате за строительство часовни проголосовали 257 человек, против - 39, воздержались 10. В ближайшее мэрия разместит на своем интернет-ресурсе соответствующий документ, который будет рекомендовать выделить церкви участок земли под раскопки и строительство часовни.

А вы поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?

Проголосовать можно здесь.