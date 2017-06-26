ОПРОС: Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

День города в Петрозаводске прошел в плотном кольце ограждений, с металлоискателями и под чутким оком полиции – все это ради безопасности.

В минувшую субботу 24 июня Петрозаводск отметил 314 День рождения. Попасть на праздник можно было, только пройдя через рамку металлоискателя, обойдя ограждения, которые стояли по периметру всей территории, где проходили торжества.

У ограждений находились полицейские, запрещающие проходить на набережную в неположенных местах.

Все это делалось ради безопасности горожан.

А как вы считаете, ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Ответить можно здесь.