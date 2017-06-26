14:39, 26 Июня 2017
ОПРОС: Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
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День города в Петрозаводске прошел в плотном кольце ограждений, с металлоискателями и под чутким оком полиции – все это ради безопасности.
В минувшую субботу 24 июня Петрозаводск отметил 314 День рождения. Попасть на праздник можно было, только пройдя через рамку металлоискателя, обойдя ограждения, которые стояли по периметру всей территории, где проходили торжества.
У ограждений находились полицейские, запрещающие проходить на набережную в неположенных местах.
Все это делалось ради безопасности горожан.
А как вы считаете, ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Ответить можно здесь.
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Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
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