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13:21, 26 Июня 2017

В Карелии задолженность за потребление тепловой энергии возросла до 535 млн рублей

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За отопительный сезон потребители "ТГК-1" увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей.

По итогам отопительного сезона просроченная задолженность потребителей ПАО "ТГК-1" за тепловую энергию увеличилась более чем на 1,5 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 июня 2017 года она составила 8,8 млрд рублей. Основной долг сформирован потребителями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 7 млрд рублей, наибольшая часть приходится на управляющие компании (УК) – 6,1 млрд рублей, из них долг УК, подконтрольных администрации города – порядка 4 млрд рублей. В Мурманской области дебиторская задолженность потребителей "ТГК-1" составляет 1,2 млрд рублей, в Республике Карелия – 535 млн рублей.

Тем не менее, отмечаются и позитивные тенденции. Так, за прошедший отопительный сезон прирост задолженности за потребленное тепло в "ТГК-1" – на 500 млн рублей меньше, чем в осенне-зимний период 2015/2016 годов. Просроченная задолженность потребителей ПАО "Мурманская ТЭЦ" (дочернее общество "ТГК-1") за отопительный сезон не увеличилась и составляет 3 млрд рублей. Между тем, по завершении прошлого отопительного сезона потребители Мурманской ТЭЦ были должны на полмиллиарда больше.

"Каждый недополученный рубль за отпущенную тепловую энергию – это удар по нашей работе по подготовке к осенне-зимнему периоду в рамках летней ремонтной кампании. От ее выполнения напрямую зависит надежная и безаварийная работа генерирующего оборудования и теплосетевого хозяйства. Сегодня одно из приоритетных направлений в борьбе с неплатежами – переход на прямые платежи с потребителями. Такая система позволит значительно сократить прирост долгов", – рассказал начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" Сергей Лапин.

Для снижения дебиторской задолженности компания предпринимает все меры, предусмотренные действующим законом – заключает соглашения о реструктуризации долга, договоры цессии, а также активно ведет претензионную работу.

На сайтах ПАО "ТГК-1" и ПАО "Мурманская ТЭЦ" можно ознакомиться с Рейтингом исполнителей коммунальных услуг, а также с порядком ограничения теплоснабжения для предприятий, коммерческих компаний, нежилых помещений. Узнать больше о работе теплоснабжающей компании с потребителями и задать свои вопросы можно на странице "ТГК-1 – жителям" в социальной сети "ВКонтакте".

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