"Ответственность за неуплату налогов нужно ужесточить"

Администрация Петрозаводска изучает мнение жителей карельской столицы по теме налогообложения.

С 1 сентября по 31 октября на интернет-портале "Открытый бюджет Петрозаводского городского округа" проводится опрос общественного мнения.

Администрация Петрозаводска предлагает гражданам ответить на вопрос: "Что, по вашему мнению, является эффективной мерой по уплате налогов в бюджет?"

Наибольшее число участников опроса считают, что ужесточение ответственности за неуплату налогов поможет эффективнее пополнять казну налоговыми поступлениями, пишут "Вести Карелии".

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