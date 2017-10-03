11:39, 03 Октября 2017
"Ответственность за неуплату налогов нужно ужесточить"
По теме
03.10.17 12:10
Загрузка...
Администрация Петрозаводска изучает мнение жителей карельской столицы по теме налогообложения.
С 1 сентября по 31 октября на интернет-портале "Открытый бюджет Петрозаводского городского округа" проводится опрос общественного мнения.
Администрация Петрозаводска предлагает гражданам ответить на вопрос: "Что, по вашему мнению, является эффективной мерой по уплате налогов в бюджет?"
Наибольшее число участников опроса считают, что ужесточение ответственности за неуплату налогов поможет эффективнее пополнять казну налоговыми поступлениями, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
03.10.17 12:10
Выбор читателей
27.09.2017, 09:40
26.09.2017, 10:13
02.10.2017, 11:32
28.09.2017, 16:28
26.09.2017, 09:59
Аналитика
Сегодня 10:22
Политкухня
Так получилось, что автор этих строк Олег Реут оказался в небольшой исследовательской поездке в Германии, приуроченной к очередным парламентским выборам.
02.10.2017 10:00
28.09.2017 11:15
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
Чтиво
02.10.2017 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
02.10.2017 13:20
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
Комментарии