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08:13, 12 Июня 2017

Парфенчиков: "Этот день особенный и значимый для каждого россиянина"

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания республики поздравили жителей региона с Днем России.

"Сегодня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России! Этот день особенный и значимый для каждого россиянина, для всех, кто искренне любит свою Родину и бережно хранит её историческое и культурное наследие, природное и духовное богатство", - говорится в тексте поздравления.

"Мы по праву гордимся великой Россией, чтим многовековые традиции, героические страницы и подвиги во славу Отечества. Мы гордимся нашим удивительным карельским краем и благодарим всех, кто своим повседневным трудом способствует его развитию. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию Карелии", - отмечается в поздравлении.

"Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, сегодня пройдут в каждом городе и поселке республики. Они объединят взрослых и детей, представителей всех национальностей и религий. Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с праздником! Доброго вам здоровья, счастья, благополучия! Успехов во всех начинаниях во имя России!", - говорится в поздравлении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2017-06-12 10:58:36
Сегодня читал объявления, нашел следующее:
Сдам Комнату, трали-вали... Соседи тихие спокойные ,1-комнате живёт молодая пара(сотрудник Полиции) 2 комнате мужчина (сотрудник полиции). У меня все.
Трампс
2017-06-12 09:26:53
Хорошо бы в такой день и отчитаться перед народом: 20 млн.нищих ,которым по 10000р( это 13 евро!!!в месяц) в год будут доплачивать, 19 млрд.р.долг Карелии(на грани банкротства),города в районах исчезнут скоро(пример: Медгора и видео- обращение к Президенту местного жителя), о дорогах и дураках уже осточертело даже говорить, в том же Петрозаводске,где "работают профессионалы", в каждый день в стране кого-то "ловят" за миллиардное воровство и что? Многие уже в Лондоне,Париже,в Америке....,дети многих чиновников давно уже там....выступление на Нике Сокурова вчера послушал,толково всё изложено,ему можно правду говорить,его не посадят....
Изоляция от Европы,санкции, тоже ни к чему хорошему не приведут....ведь все всё знают,но...
С праздником товарищи!
Гарик
2017-06-12 09:14:07
Мы и сами это знаем ))
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