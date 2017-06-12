Парфенчиков: "Этот день особенный и значимый для каждого россиянина"

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания республики поздравили жителей региона с Днем России.

"Сегодня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России! Этот день особенный и значимый для каждого россиянина, для всех, кто искренне любит свою Родину и бережно хранит её историческое и культурное наследие, природное и духовное богатство", - говорится в тексте поздравления.

"Мы по праву гордимся великой Россией, чтим многовековые традиции, героические страницы и подвиги во славу Отечества. Мы гордимся нашим удивительным карельским краем и благодарим всех, кто своим повседневным трудом способствует его развитию. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию Карелии", - отмечается в поздравлении.

"Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, сегодня пройдут в каждом городе и поселке республики. Они объединят взрослых и детей, представителей всех национальностей и религий. Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с праздником! Доброго вам здоровья, счастья, благополучия! Успехов во всех начинаниях во имя России!", - говорится в поздравлении.