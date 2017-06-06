Парфенчиков: Карелия должна стать Меккой для любителей современных видов спорта

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал о перспективах развития спортивного туризма в регионе.

"У нас уникальные условия для развития спортивного туризма. В Карелии прекрасные условия для лыж и коньков, плюс есть экзотические виды спорта. Наш регион должен стать Меккой для любителей современных видов спорта. Сейчас у нас строится серьезный горнолыжный курорт. Есть возможность развиваться и в гребле. Плюс автотуризм и скандинавская ходьба – знаем, что по этим видам есть серьезные соревнования", - сказал Парфенчиков в студии издания "Советский спорт".

Он добавил, что все большую популярность приобретают в Европе забеги на открытых водоемах.

"Хотели бы в Петрозаводске сделать такой турнир в формате марафона, но пока это выглядит фантастикой. Не знаем, как МЧС на это посмотрит. Надеюсь, это станет настоящим праздником", - сказал руководитель республики.