Парфенчиков написал в соцсетях о ЧП с подростками

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в оперативном режиме получает всю информацию о ходе поисково-спасательной операции в Ладожском озере, где накануне перевернулась лодка с пятью подростками.

"Накануне на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти 5 подростков перевернулись на лодке. Двоим удалось самостоятельно выбраться на берег. Поиск троих пропавших сейчас проводят 258 человек, 55 единиц техники, включая два вертолета МИ-8, осматривающие акваторию Ладожского озера с воздуха. Вчера лично выехал на место происшествия, чтобы проверить ход поисково-спасательной операции. Сейчас в оперативном режиме получаю всю информацию от спасателей", - отметил руководитель республики.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.