Парфенчиков поднялся на третье место в медиарейтинге глав Северо-Запада

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2017 года.

На первом месте губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на втором – глава Калининграда Антон Алиханов.

По данным "Медиалогии", врио главы Карелии Артур Парфенчиков в медиаретийнге занял третье место. В мае он был на четвертой позиции.

"Врио главы Карелии Артур Парфенчиков после крушения лодки с пятью подростками на Ладожском озере предложил изменить региональное законодательство и ввести административную ответственность для пассажиров лодок за неиспользование спасательных жилетов. СМИ сообщали, что Артур Парфенчиков выехал на место происшествия, чтобы возглавить спасательную операцию. Помимо этого сообщалось, что карельское региональное отделение партии "Единая Россия" выбрало врио главы Карелии Артура Парфенчикова кандидатом на участие в выборах главы региона", - отметили в комании