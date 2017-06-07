Парфенчиков предложил заменить асфальт в центре Петрозаводска на каменную плитку

Асфальтовое покрытие центральных улиц Петрозаводска – это вчершний день, заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

"Сегодня многие, кто приезжает, говорят, что никто уже центральные улицы асфальтом не кладет. Это уже вчерашний день, понимаете? Надо думать о том, чтобы у нас появились красивые мостовые, вымощенные красивым камнем. По крайней мере, уж две-три-четыре улицы в городе можем сделать, которые определяли лицо не только города, но и Карелии", - сказал руководитель республики на заседании правительства.

Как Артур Парфенчиков собирается реализовывать эту идею, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".