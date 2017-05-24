Парфенчиков рассказал, какой он видит набережную Петрозаводска

Сейчас, по мнению руководителя Карелии, она "мертвая".

Артур Парфенчиков заявил о том, что на главной городской достопримечательности сейчас нет жизни, набережная мертвая. "Она не играет, не гудит", - отметил врио главы.

Он считает, что здесь должно быть шумно и многолюдно, нужны точки питания, мини-гостиницы, разные мероприятия – концерты и уличные спектакли. После информации председателя Союза молодых писателей Яны Жемойтелите о литературном театре и проекте "Читка" Парфенчиков сообщил, что именно на набережной мог бы появиться уличный летний театр, к участию в котором нужно привлекать непрофессиональных актеров и молодежь.

Кроме того, по его мнению, зимой набережную можно сделать привлекательной для туристов с помощью кайтина, летом – за счет парусного спорта. По его мысли, если на набережной Петрозаводска будет жизнь, то и туристы сюда потянутся.