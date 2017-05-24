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08:40, 24 Мая 2017

Парфенчиков рассказал, какой он видит набережную Петрозаводска

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Сейчас, по мнению руководителя Карелии, она "мертвая".

Артур Парфенчиков заявил о том, что на главной городской достопримечательности сейчас нет жизни, набережная мертвая. "Она не играет, не гудит", - отметил врио главы.

Он считает, что здесь должно быть шумно и многолюдно, нужны точки питания, мини-гостиницы, разные мероприятия – концерты и уличные спектакли. После информации председателя Союза молодых писателей Яны Жемойтелите о литературном театре и проекте "Читка" Парфенчиков сообщил, что именно на набережной мог бы появиться уличный летний театр, к участию в котором нужно привлекать непрофессиональных актеров и молодежь.

Кроме того, по его мнению, зимой набережную можно сделать привлекательной для туристов с помощью кайтина, летом – за счет парусного спорта. По его мысли, если на набережной Петрозаводска будет жизнь, то и туристы сюда потянутся.

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Комментарии

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новый
2017-05-24 13:42:01
Вконтактиши
Артурчик - " Привет.Может по шашлычку?"
Иришка - "Хватит уже шалманов и шашлычек! ....А ладно, давай по шашлычку. "
умник
2017-05-24 12:05:49
чувствую, построят пару комплексов жилых на набережной! да яхт -клуб, да пару церквей поставят. и будет "весело" и "не мертво".
Онего
2017-05-24 11:35:58
И самое пародоксальное, что все уже придумано жизнью. Посмотрите на набережные Хельсинки, Турку, Наантали...
User
2017-05-24 11:06:15
Как то на границе Финляндии и Швеции нашу машину остановил человек в светоотражающем жилете с какой-то анкетой в руках и попросил ответить на несколько вопросов. Вопросы были примерно такие: как долго вы были на территории страны, где останавливались на ночлег, где питались, что посещали, какую примерно сумму потратили. В общем собирал статистику по туризму. Так это я к чему. Не важно как видит набережную Мирошник или Парфенчиков, важно, что хотят видеть на ней туристы! Вот и спросите у них.
анти
2017-05-24 11:15:19
User, умнО!
Варвара
2017-05-24 10:40:59
когда проспект Ленина шампунем подмоют, уже не возможно так жить, пыль и песок как в мухосра...ке
majan
2017-05-24 10:33:12
Для начала хоть бы проблему с туалетами решили.
За всю жизнь один раз был на дне города и больше не хочется ...
Какие туристы ?!!!
Саныч
2017-05-24 10:15:48
Без кафешек там действительно тоскливо. А чем плохо попить пива летом? Сначала ломаем, потом стонем.
Leopol'd
2017-05-24 10:15:18
Интересно, как будет выкручиваться Мирошник, после этих слов? Ведь недавно она говорила, что там нужны только тренажеры. Никакого общепита и торговли. Только прогулки и спорт.
Запасаюсь попкорном...
анти
2017-05-24 09:16:31
Ну так за чем же дело стало, Артур Олегович? Проекты у Вас грандиозные, ждем результатов! Республикой руководить - не армией командовать. Здесь по стойке "смирно" мало кого поставите, особенно, петрозаводчан! С удовольствием будем жить в городе "Вашей мечты", главное, чтоб кроме слов - дела были, да не абы какие, а такие же масштабные, как критика всего и вся. Дерзайте!
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