Новости. Общество
06:40, 13 Июня 2017

Парфенчиков вручил паспорта карельским школьникам

По теме

Бывший член правительства Карелии получил грамоту
13.06.17 07:15
Парфенчиков вручил паспорта карельским школьникам
13.06.17 06:40
Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена
12.06.17 15:54
Все новости
Загрузка...

В День России 29 жителей Карелии, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта из рук врио главы республики Артура Парфенчикова.

Торжественная церемония вручения паспортов РФ гражданам, достигшим 14-летнего возраста состоялась 12 июня в правительстве республики.

"Сегодняшний день – очень важная веха в жизни каждого гражданина, - обратился Артур Парфенчиков к молодежи, - желаю вам осознать этот день, и то, что до взрослой поры осталось совсем немного. Как сложится ваша жизнь – зависит от ваших усилий и труда. Получив паспорт, вы достигли определенной ответственности, моральной и юридической. Желаю вам и вашим родителям упорства и настойчивости в достижении целей, успехов, удачи и здоровья!".

После получения документов ребята произнесли клятву: своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя карельского края, быть достойными памяти великих земляков, которые в разное время прославляли Петрозаводск – город воинской славы и республику.

 

По теме

Бывший член правительства Карелии получил грамоту
13.06.17 07:15
Парфенчиков вручил паспорта карельским школьникам
13.06.17 06:40
Мирошник и жители Петрозаводска высадили клены на Герцена
12.06.17 15:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
06.06.2017, 10:58
Ни заказчиков, ни провокаторов
06.06.2017, 20:13
В Петрозаводске совершено нападение на маленькую девочку, полиция ищет свидетелей

Аналитика

09.06.2017 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  24
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 12
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

День Республики Карелия в Олонце
11.06.2017 12:00
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Корсар
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Подводная эра
детям
Одаренная
Чужой: Завет
Его собачье дело
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»