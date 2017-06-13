Парфенчиков вручил паспорта карельским школьникам

В День России 29 жителей Карелии, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта из рук врио главы республики Артура Парфенчикова.

Торжественная церемония вручения паспортов РФ гражданам, достигшим 14-летнего возраста состоялась 12 июня в правительстве республики.

"Сегодняшний день – очень важная веха в жизни каждого гражданина, - обратился Артур Парфенчиков к молодежи, - желаю вам осознать этот день, и то, что до взрослой поры осталось совсем немного. Как сложится ваша жизнь – зависит от ваших усилий и труда. Получив паспорт, вы достигли определенной ответственности, моральной и юридической. Желаю вам и вашим родителям упорства и настойчивости в достижении целей, успехов, удачи и здоровья!".

После получения документов ребята произнесли клятву: своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя карельского края, быть достойными памяти великих земляков, которые в разное время прославляли Петрозаводск – город воинской славы и республику.